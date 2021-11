Utentes chamados para centro de vacinação fechado

Inês Schreck Hoje às 15:51 Facebook

Dezenas de utentes deram, esta manhã de domingo, com o nariz na porta do centro de vacinação de Odivelas. Foram chamados por sms para tomarem a vacina da covid-19, mas deram com o espaço fechado. Em Aveiro, idosos esperaram três horas ao frio para se vacinarem.

Numa altura em que o processo de vacinação contra a covid-19 está a acelerar, ontem foram vacinadas cerca de 90 mil pessoas, há constrangimentos técnicos que desagradam os utentes afetados.

Esta manhã de domingo, dezenas de pessoas foram chamadas por SMS para serem vacinados num centro de vacinação fechado, como noticiou a SIC. Apanhados de surpresa, os utentes mostraram o desagrado pelo tempo e dinheiro perdido numa viagem em vão.

O JN contactou a Direção-Geral da Saúde sobre o sucedido, que remeteu explicações para a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Em resposta, a ARS LVT lamentou os constrangimentos provocados aos utentes pelo encerramento pontual do Centro de Vacinação COVID-19 (CVC) de Odivelas este domingo.

"Os serviços de agendamento prontamente enviaram mensagens de convocatória para nova data e as pessoas com marcação para hoje tiveram ainda a possibilidade de serem vacinadas no CVC de Loures - a funcionar entre as 9 e as 19 horas", acrescentou.

A ARS sublinhou que "está a envidar todos os esforços na intensificação desta imunização" e exemplifica com a abertura, na próxima quarta-feira, do maior centro de vacinação do país, no pavilhão 4 da FIL. Este centro terá uma capacidade de vacinação para seis mil pessoas por dia, valor que duplica a capacidade dos CVC da Escola Politécnica, dos Serviços Sociais e Pav. 3 do Estádio Universitário, que entretanto serão desativados. "Sendo uma estrutura flexível, consegue facilmente adaptar-se às necessidades das várias etapas da vacinação, podendo atingir as nove mil pessoas por dia .

Já não é a primeira vez que erros como os de Odivelas acontecem. Como o JN noticiou, na passada quinta-feira, dezenas de pessoas receberam mensagens de telemóvel com convocatórias para tomarem a vacina num centro de vacinação em Fafe que tinha sido encerrado duas semanas antes.

Várias pessoas de idades avançadas dirigiram-se ao edifício da escola, junto ao centro de saúde, para onde tinham sido chamados, onde ficaram a saber que tinham de deslocar-se para o Pavilhão Multiusos, do outro lado da cidade.

Ontem, em Aveiro alguns idosos esperaram várias horas na rua, ao frio, para serem vacinados.

Até às 20 horas de sábado foram vacinadas cerca de 90 mil pessoas com doses de reforço contra a covid-19, um novo recorde diário, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Além da dose de reforço, foram vacinadas contra a gripe quase 36 mil pessoas, perfazendo um total de 126 mil doses administradas.

Os números de ontem da DGS indicavam que já tinham sido inoculados cerca de 1,1 milhões de utentes com a dose de reforço e mais de 1,8 milhões com a vacina contra a gripe.

Este domingo, os centros de vacinação do país estão abertos para vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local.