Utentes desesperam para marcar consulta nos centros de saúde

Inês Schreck com A.T.M, R.M, S.F e Z.C. Hoje às 07:26

Agendamento obrigatório cria constrangimentos no acesso. Ficaram 15 mil diagnósticos de cancro por fazer em três meses.

As novas regras ditadas pela pandemia estão a dificultar a vida aos utentes que querem marcar consulta nos centros de saúde. Desde maio que quem precisa de uma consulta tem de a marcar antes de se deslocar à unidade, mas muitos doentes estão a ficar sem resposta. Há centenas de telefonemas que ficam por atender por incapacidade das linhas e "os secretários clínicos passam o dia a ouvir reclamações". A marcação por email funciona melhor, mas não serve a população mais idosa. Na área do cidadão do Portal SNS, há centros de saúde sem datas de agendamento disponíveis.

"Os doentes têm razão de queixa quando dizem que ninguém atende. A maioria dos centros de saúde não tem central telefónica, tem duas ou três linhas, que quando estão ocupadas dão sinal de chamada. Por isso, a sensação de que ninguém atende", explica Rosa Ribeiro, dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e médica de família no Alto Tâmega e Barroso.