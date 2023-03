Adição ao jogo: utentes em tratamento sobem e 14% têm menos de 24 anos

César Castro Hoje às 08:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Unidades da rede pública prestavam assistência, em 2021, a 187 pessoas com problemas de adição de jogo.

O número de jogadores em tratamento por adição ao jogo e às apostas online é cada vez maior. Em 2021, estavam 187 pessoas em tratamento ambulatório nas estruturas da rede pública por problemas relacionados com o jogo a dinheiro. O grupo etário mais representativo é o dos 25 aos 34 anos, com 33,7% dos doentes, seguido do grupo dos 35 aos 44 anos (23,5%). No entanto, a faixa etária até aos 24 anos representava já 13,9% das admissões.

Se tivermos em conta os novos utentes (101 doentes), admitidos apenas nesse ano, a percentagem de menores de 24 anos com assistência médica sobe para 15,8%. "É plausível admitir que uma parte significativa destes utentes utiliza a Internet para as atividades de jogo a dinheiro, como as apostas. Por outro lado, é possível observar uma tendência de subida, quer nos utentes em tratamento contínuo por jogo a dinheiro, quer no número de novos utentes que, em cada ano, procuram ajuda por este tipo de problemas", admite Pedro Hubert ao JN.