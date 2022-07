Utentes exigem melhor acesso à saúde

Salomé Filipe 20 Julho 2022 às 20:15 Facebook

Ações de protesto organizadas pelo Movimento de Utentes de Serviços Públicos decorreram em Aveiro, Coimbra, Lisboa, Silves e Santiago do Cacém.

Empunhando cartazes e tarjas, cerca de meia centena de utentes do distrito de Aveiro manifestou-se, esta quarta-feira, à porta do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, reivindicando melhorias no Serviço Nacional de Saúde. A reabertura de urgências e a contratação de mais médicos de família estavam entre as exigências. No total, foram cinco as ações de protesto: Lisboa, Silves, Santiago do Cacém, Coimbra e Aveiro, organizadas pelo Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP).

"O objetivo é alertar o Governo para as condições de saúde que temos no distrito. Para a falta de profissionais de saúde e de médicos de família e para os encerramentos temporários de urgências de especialidades, como é o caso da obstetrícia", explicou Milton Matos, do MUSP.

Em causa estão, também, "problemas com os meios de diagnóstico, com os utentes a terem dificuldades em fazer marcações, quando se dirigem às empresas privadas de exames, convencionadas". Para Milton Matos, "o Governo tem duas hipóteses: falar com as empresas privadas e acertar o pagamento de valores ou dotar o SNS dos meios necessários para fazer esses mesmos exames".

Reabertura de urgências

A exigência da reabertura das urgências de Estarreja e de Espinho levaram a Aveiro, também, vários utentes dos respetivos concelhos. "Encerraram, em 2004, sem qualquer tipo de justificação, e nunca mais reabriram. Reabri-las é uma emergência. E, no centro de saúde temos apenas um clínico a 100% e quatro mil utentes sem médico de família", queixou-se José Pontes, de Estarreja.

Também Fausto Neves, de Espinho, tinha reivindicações semelhantes. "Temos umas instalações fantásticas e não as querem reabrir. E já foi aprovado, na Assembleia da República, um documento mas até agora nada", reclamava.

À Lusa, Cecília Sales, da direção do MUSP, frisou que as ações de protesto foram feitas em defesa do SNS, "uma conquista de Abril" que "precisa de mais investimento em recursos humanos e equipamentos".