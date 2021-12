Utentes protestam por melhores cuidados de saúde

Diana Cardoso Hoje às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A exigência de um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) promete mobilizar esta semana os utentes em protestos em frente aos centros de saúde e hospitais da sua localidade. A iniciativa é do Movimento de Utentes de Serviços de Saúde (MUSP) e teve início esta segunda-feira no Monte Abraão, Sintra, e promete continuar até domingo, de norte a sul do país.

A "falta de investimento no SNS, tanto em profissionais como em equipamentos" reflete-se em "vários problemas que a população enfrenta", particularmente os mais idosos, referiu Cecília Sales, porta-voz do MUSP.

No interior do país, a situação é mais preocupante. Os mais velhos que vivem em isolamento e têm dificuldade em se deslocar "para irem ao centro de saúde mais próximo têm de percorrer 50 kms", salienta. Normalmente opção é ir de táxi, mas "muitas vezes não têm dinheiro".

Cecília Sales explica que nas cidades "as pessoas têm de ir às 5 da manhã para o centro de saúde para marcarem consulta e ainda assim há senhas que limitam o número de pessoas atendidas". Agendar consultas pelo telefone não é uma alternativa, pois "ninguém atende".

A "falta de eficácia leva os utentes em cada terra e local a protestar" por "mais profissionais e salários justos", porque "os profissionais que enfrentaram a pandemia estão sem meios e condições, necessitam de ser remunerados e as suas carreiras revistas" diz Cecília Sales, alertando para a necessidade de "substituição dos equipamentos obsoletos e de criação de "novos centros de saúde".

As próximas ações de protesto estão programadas para o Hospital do Litoral Alentejano em Santiago do Cacém e para o Centro de Saúde do Cacém em Sintra, amanhã, terça-feira; no Canal Caveira, em Grândola, e para o Centro de Saúde de Algueirão - Mem Martins em Sintra, na quarta-feira; e na quinta e sexta-feira para no Centro de Saúde de Rio de Mouro e no Centro de Saúde da Agualva (ambos no concelho de Sintra) e em Alcácer do Sal e Grândola.