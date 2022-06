Vacina da gripe vai custar 15 milhões de euros e vai ser dada com a da covid

Fernanda Pinto Hoje às 18:17 Facebook

A ministra da Saúde revelou esta segunda-feira que o Governo vai adquirir "mais de 15 milhões de euros de vacinas para a gripe para a próxima época gripal", relativa ao outono/inverno de 2022/23, e que, idealmente, a campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe poderá já incluir as vacinas adaptadas à variante ómicron do SARS-CoV-2, dependendo dos resultados dos ensaios clínicos que arrancam este mês.

"Precisamos de perceber os resultados desses ensaios para conseguir perceber a sua eventual vantagem", disse a ministra aos jornalistas no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega II - Vale do Sousa Sul após a assinatura de autos de transferência no âmbito do processo de descentralização de competências da saúde para as autarquias.

"Se essas vacinas adaptadas estiverem disponíveis para a campanha de outono, faremos a campanha de outono, em função, naturalmente, de uma validação técnica e clínica, que não quero condicionar ou precipitar. Se não estiverem disponíveis, o nosso plano é com as vacinas atuais", explicou a ministra da Saúde. "O plano neste momento é a administração o mais combinada possível das atuais vacinas e das vacinas para a gripe", sendo que poderá haver ajustes, disse.

Vacinar todos os mais de 80 este mês

A ministra também revelou que a meta do Governo é ter a população com mais de 80 anos vacinada com a segunda dose de reforço "o mais depressa possível e garantidamente neste mês".

"Neste momento da pandemia esse é o foco da nossa ação", disse, lembrando que já foi possível vacinar com a segunda dose de reforço "todas as estruturas residenciais para idosos que estavam elegíveis, onde não havia surtos", cerca de 2000 no total, estimando em 200 mil os idosos vacinados.

"Já o sabemos dos anteriores processos de vacinação que esta população é mais difícil de vacinar, pelas questões associadas à mobilidade, à necessidade de apoio, muitas vezes da família ou dos municípios, para se deslocarem", afirmou Marta Temido.

A Agência Europeia dos Medicamentos (EMA) anunciou na semana passada que estas vacinas adaptadas poderiam ser aprovadas em setembro.