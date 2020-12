Vacina da Johnson entra na fase final de testes

Alexandra Inácio Hoje às 21:59 Facebook

A Johnson & Johnson anunciou este domingo ter entrado na terceira e última fase de testes clínicos da vacina contra a covid-19. É uma das contratualizadas com a União Europeia e que também pode ser distribuída em Portugal. É a única com apenas uma dose.

A terceira fase dos testes envolverá 45 mil participantes e "dada a alta taxa de incidência de covid-19 na população que irá ser testada", a Johnson considera que será o número necessário para conseguir determinar a eficácia e segurança da vacina. Os dados provisórios do ensaio devem ser divulgados no final de janeiro e se os resultados "indicarem que a vacina é segura e eficaz", a Johnson & Johnson pretende pedir autorização para a sua distribuição nos mercados às agências do medicamento em fevereiro.

Esta segunda-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deve aprovar a distribuição da vacina da Pfizer, que já está a ser aplicada nos Estados Unidos e no Reino Unido, nos 27 Estados-membros da União Europeia. Nesse caso, o plano de vacinação pode arrancar em Portugal entre os dias 27 e 29 de dezembro com os profissionais de saúde. Está estimada a compra de 22 milhões de doses de vacinas para se imunizar toda a população portuguesa.