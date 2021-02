Vacina portuguesa no mercado em 2022

João Pedro Campos Hoje às 21:01 Facebook

Ensaios clínicos em humanos estão previstos para o segundo semestre.

A empresa portuguesa Immunethep, com sede no Biocant Park, em Cantanhede, está a trabalhar numa vacina para a covid-19, estando, nesta fase, a ser acordada com as entidades reguladoras a fase de ensaios clínicos em humanos. A vacina deverá estar no mercado no início de 2022.

"Neste momento estamos na fase de testes a animais, tendo havido reação dos anticorpos criados pela vacina ao vírus. Esperamos começar os ensaios em humanos no segundo semestre de 2021, com cerca de duas mil pessoas", descreve ao JN o CEO da Immunethep, Bruno Santos.