Vacinação contra a gripe nas farmácias arranca dia 28

São mais de 850 mil. Contingente do SNS disponível a partir da mesma data.

A venda, e administração, de vacinas contra a gripe nas farmácias começa já no próximo dia 28 de setembro, praticamente um mês mais cedo face ao ano passado. No total, o contingente privado conta com mais de 850 mil vacinas, comparticipadas a 37% mediante prescrição médica. A que acrescem as do contingente público, a administrar gratuitamente a utentes com menos de 65 anos e determinadas patologias, como sejam insuficiência cardíaca ou diabetes, cuja dispensa se inicia também a 28 de setembro, revela a Associação Nacional de Farmácias (ANF).

Ao JN, a sua presidente, Ema Paulino, explica que "não se antecipa qualquer escassez de vacinas da gripe para o contingente privado". O que aconteceu há dois anos, quando a oferta não foi suficiente para a procura. Neste ano, estão disponíveis para venda duas vacinas - Influvac Tetra e Vaxigrip Tetra -, as mesmas que estão já a ser administradas nos centros de saúde aos maiores de 80 anos. Já nos lares, e pela primeira vez no nosso país, será administrada uma vacina tetravalente reforçada.