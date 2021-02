Vacinação de dirigentes de lares foi erro de comunicação, diz ARS Norte

Sandra Freitas Hoje às 08:09 Facebook

Administração Regional de Saúde admite que, na nota enviada aos lares, deu indicações para incluir a direção por engano. Autorização era só para direção técnica.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte admite que vários dirigentes de estruturas residenciais para idosos poderão ter sido vacinados, na sequência de um erro de comunicação com as autoridades de saúde locais.

Ao JN, aquele organismo diz que, na informação enviada aos lares, deu "indicação para incluírem a direção". No entanto, o que se pretendia era autorizar a vacinação da "direção técnica", esta sim contemplada na primeira fase de vacinação contra a covid-19.