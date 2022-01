Vacinação de pessoal docente e não docente segue em casa aberta e senha digital

Mónica Ferreira Hoje às 16:20 Facebook

Ministro da Educação visitou escola em Felgueiras e garantiu que mais de 185 mil profissionais do setor já têm dose de reforço contra a covid-19.

No dia em que mais de um milhão de alunos regressam às escolas depois das férias de Natal, Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Educação, visitou a Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, a primeira escola a fechar portas em março de 2020, quando foi conhecido o primeiro caso de covid-19 no concelho, e deu nota de que o processo de vacinação do pessoal docente e não docente continua em regime de casa aberta, mediante obtenção de senha digital.

Em Felgueiras, o governante fez um balanço "muito positivo" do regresso às aulas e salientou "uma enorme vontade das comunidades escolares em voltarem fisicamente às escolas, depois desta interrupção letiva de Natal e com esta semana de contenção".

Naquela que foi a primeira escola a fechar portas em março de 2020, devido a um surto de covid no concelho - ainda antes do confinamento geral decretado a 16 de março para os estabelecimentos de ensino -, Tiago Brandão Rodrigues falou do processo de testagem - que se iniciou na escola de Felgueiras no primeiro dia de aulas do período letivo e que vai ser realizado nas próximas duas semanas nas cerca de 220 mil pessoas que compõem o pessoal docente e não docente em todo o país, considerando tratar-se de "uma enorme mais-valia", a par com a vacinação.

"Nos últimos quatro dias, pudemos reforçar a vacinação de docentes e não docentes. Mais de 100 mil foram vacinados estes dias. Já havia um conjunto de cerca de 85 mil que estavam vacinados pela idade, anteriormente. Isso significa que a grande maioria dos docentes e não docentes do nosso país têm, neste momento, a dose de reforço", referiu, acrescentando que no entre as crianças, com idades entre os cinco e os 11 anos, cerca de 300 mil - 50 por cento - já estão vacinadas.

O processo de vacinação da comunidade docente e não docente vai continuar ao longo dos próximos dias, em sistema de casa aberta, mediante obtenção de senha digital "para haver alguma previsibilidade por parte de quem está a vacinar". "A senha digital não é para complicar a vida às pessoas, é para facilitar", referiu Tiago Brandão Rodrigues, apelando aos portugueses para realizarem o autoteste, ou deslocarem-se às farmácias para usufruírem dos quatro testes antigénio a que têm direito mensalmente.

"Temos criadas mais condições para que o resto do ano letivo possa ser feito presencialmente, como todos verdadeiramente desejamos", referiu o ministro, considerando que a vacinação foi "absolutamente fundamental" para que o panorama no universo escolar seja diferente do ano passado. A título de exemplo, explicou que no primeiro período do ano letivo do ano passado, houve cerca de 16 mil casos positivos e que, este ano, no primeiro período, foram sete mil. "Isso demonstra que a vacinação foi muito efetiva. E agora estamos muito mais reforçados", concluiu.