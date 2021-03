Vacinação de professores e funcionários arranca sem todos terem sido convocados

Alexandra Inácio Hoje às 08:12 Facebook

Este sábado e domingo está previsto serem imunizados quase 79 mil profissionais. Marcações feitas minuto a minuto.

A garantia é dada pelos presidentes das associações de diretores: nem todos os professores e funcionários (78700) do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo que deviam ser vacinados este sábado e domingo receberam a convocatória até esta sexta-feira ao final do dia. A task force garante que recebeu "uma larga maioria de respostas positivas" e, para já, não prevê o reagendamento do plano.

"O processo de convocatória dos docentes e não docentes iniciou-se a 24 de março, através de SMS pelo número 2424, e está a decorrer com uma elevada taxa de sucesso", esclarece a task force, sem revelar quantas SMS enviou nem a percentagem de recusas. Este sábado, o primeiro-ministro e o ministro da Educação acompanham a vacinação em Odivelas.