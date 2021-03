Vacinar professores "servirá de teste": Portugal recebe 1,8 milhões de vacinas em abril

Mariana Albuquerque Hoje às 11:15, atualizado às 11:46 Facebook

António Costa sublinhou, este sábado, que a experiência de vacinação de professores e auxiliares durante este fim de semana servirá de teste para o esforço que terá de ser feito em abril, altura em que chegarão a Portugal 1,8 milhões de vacinas.

A acompanhar a operação de vacinação de docentes e funcionários, a decorrer por todo o país, o primeiro-ministro sublinhou que este exercício é importante "não só para dar segurança a todos os que trabalham nas escolas" mas também para testar os postos de vacinação, que terão um papel fulcral em abril.

Segundo confirmou Costa, no próximo mês chegarão a Portugal 1,8 milhões de vacinas, pelo que o país terá de "triplicar o esforço de vacinação".

"Estamos a fazer um esforço à escala europeia para reforçar a produção de vacinas e temos cumprido as metas previstas", referiu, reconhecendo que a próxima fase do processo - durante a qual se prevê a imunização de 100 mil pessoas por dia - representará "um esforço enorme". "Mas é um problema bom", notou o primeiro-ministro, no centro de vacinação em Odivelas.

Questionado em relação ao pedido de capital do Novo Banco ao Fundo de Resolução, o chefe de Governo afirmou que, "manifestamente, ultrapassa" aquilo que se avalia ser devido.

"É um pedido, será devidamente apreciado. Como o Ministério das Finanças ontem [sexta-feira] já disse, manifestamente ultrapassa aquilo que é a avaliação que se faz sobre o que são as necessidades e aquilo que é devido, mas isso é outro filme", referiu.

A transferência de 476 milhões de euros prevista na proposta de Orçamento do Estado para o Fundo de Resolução, destinada a financiar o Novo Banco, acabou por ser chumbada no Parlamento, mas o Governo já indicou que irá cumprir o contrato estabelecido aquando da venda da instituição financeira à Lone Star.