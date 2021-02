Vacinação no Norte: saiba os centros de saúde onde vai arrancar

Inês Schreck Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacinação nos centros de saúde arrancou esta manhã de quarta-feira em duas unidades de Lisboa e estende-se amanhã à região Norte. Até ao final da semana deverão ser vacinadas 900 pessoas em várias localidades da região.

Braga, Póvoa de Varzim, Vila Real e Porto Oriental são os agrupamentos de centros de saúde (ACES) onde deverá arrancar já amanhã a vacinação dos idosos com mais de 80 anos e das pessoas com mais de 50 anos e com algumas doenças associadas.

Aqueles ACES foram confirmados ao JN pela Administração Regional de Saúde do Norte.

Ainda assim, até ao final do dia, poderá haver mais unidades em condições de avançar.

De acordo com informação avançada pela RTP, além daqueles quatro agrupamentos, a vacinação avançará também em Gondomar, Vila Nova de Gaia, Marão e Douro e na ULS do Nordeste. E até ao final da semana deverão ser administradas 900 vacinas nos centros de saúde do Norte.

PUB

Os utentes a vacinar estão a ser convocados por SMS (número 2424) ou em alternativa por telefone e devem aguardar este contacto, como alertou esta manhã de quarta-feira o primeiro-ministro António Costa.