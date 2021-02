Vacinação para maiores de 80 na Póvoa e em Vila do Conde arranca na quinta-feira

Ana Trocado Marques Hoje às 18:51 Facebook

A vacinação na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde para maiores de 80 anos e doentes crónicos arranca depois de amanhã, quinta-feira. A antiga escola primária do Cruzeiro, em Aver-o-Mar, foi o local escolhido. A Câmara de Vila do Conde está disponível para levar quem não tenha transporte.

O local, explicou, ao JN, o presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, foi escolhido pela ARS/Norte e pelo Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde entre os três que a autarquia tinha já disponibilizado para o efeito - as antigas escolas do Cruzeiro e da Lapa e o pavilhão municipal. A opção foi concentrar o processo de vacinação dos dois concelhos num mesmo local, tal como já tinha acontecido com a consulta covid-19, que, desde o início da pandemia, funciona, para os dois concelhos, no centro de saúde de Vila do Conde.

"Acharam que o espaço tinha a dimensão adequada, entradas e saídas separadas, boas condições e acessibilidades", continuou a contar Aires Pereira, explicando que, se tudo correr como o previsto, a vacinação, nas várias fases, será toda feita no mesmo local.

Vila do Conde disponibiliza transporte

A ideia é que a vacinação comece depois de amanhã. Tendo em conta a distância - para freguesias como Vilar do Pinheiro, Guilhabreu ou Canidelo são mais de 20 quilómetros, a falta de transportes diretos e a idade da população abrangida, a Câmara de Vila do Conde já veio manifestar "a sua total disponibilidade para, em conjunto com as juntas de freguesia, assegurar o transporte de todos quantos tenham dificuldade nesta deslocação".

Recorde-se que, nesta fase, serão vacinadas as pessoas com mais de 80 anos ou doentes crónicos com mais de 50 anos, que devem, agora, primeiro, aguardar pelo SMS do seu centro de saúde com a marcação da toma da vacina.