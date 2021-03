Vacinação seria impossível "sem a ajuda das Câmaras"

Alexandra Figueira e Emília Monteiro Hoje às 08:14 Facebook

Autarquias fazem de tudo, desde ajudar a contactar idosos que têm os dados desatualizados a assegurar transporte, cadeiras de rodas e computadores.

Do Norte ao Sul do país, as autarquias estão a garantir os locais para a vacinação, a transportar os idosos e a disponibilizar pessoas para trabalharem nos centros de vacinação. Sempre que solicitado, também a Polícia Municipal tem colaborado no transporte das vacinas até aos sítios onde serão aplicadas. Um envolvimento que tem sido fundamental. "Sem os autarcas, os presidentes de Câmara e de juntas de freguesia, seria o caos", afirma, ao JN, o presidente da Câmara de Vila Real e dos Autarcas Socialistas, Rui Santos.

No Porto, a Câmara fez protocolos com centrais de táxis para que as pessoas paguem apenas dois euros pelo transporte (tanto quanto um bilhete de autocarro) e cedeu espaços. Também a Câmara de Lisboa vai suportar a despesa de transporte até aos centros de vacinação para os residentes com mais de 65 anos. Em Oeiras, o município também garante transporte gratuito através de táxis.