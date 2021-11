Vacinados com mais de metade dos novos casos e óbitos

Joana Amorim Hoje às 10:42 Facebook

Elevada taxa de imunização e decréscimo da efetividade explicam evolução. Sem dramatizar, peritos apelam à terceira dose nos mais idosos.

As pessoas com esquema vacinal completo respondem por mais de metade dos novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e dos óbitos por covid-19. Uma evolução esperada pelos especialistas, tendo em conta o elevado nível de imunização da população e o decréscimo da efetividade vacinal com o passar do tempo. Com o país a caminhar para os dois mil casos diários, mas longe das linhas vermelhas ao nível de internamentos e mortalidade, os peritos defendem a administração da terceira dose nas camadas mais idosas com urgência e a manutenção das medidas de proteção individual.

De acordo com o último relatório das "linhas vermelhas", em setembro, 58% dos óbitos por covid registaram-se em pessoas com esquema vacinal completo, num total de 126. Seguem-se 36% em indivíduos não imunizados e 6% com vacinação incompleta. Com "aumento ligeiro da letalidade" entre os vacinados, sobretudo nos grupos dos 70-79 anos (0,7%, em julho; e 1,9%, em agosto) e nos mais de 80 anos (5,7%, em julho; e 7,5% em agosto). A mesma tendência regista-se ao nível do risco de internamento.