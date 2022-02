Vacinados contra a covid-19 podem dar sangue sem esperar sete dias

Sandra Alves Hoje às 18:26, atualizado às 18:39 Facebook

As pessoas vacinadas contra a covid-19, com as doses primárias ou de reforço, já não precisam de esperar sete dias para poderem dar sangue.

Quem receber a vacina contra a covid-19 pode dar sangue assim que quiser, sem ser preciso esperar sete dias como até agora era exigido pelas autoridades de saúde, "desde que se sintam bem e estejam assintomáticos", anunciou o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), esta quarta-feira, em comunicado.

Numa altura em que a reserva nacional está abaixo do normal - com cerca de 8000 unidades de sangue quando o normal são 14 mil - o IPST reforça o apelo de doação feito há uma semana.

Para salientar a importância deste gesto, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, deu o exemplo e efetuou esta quarta-feira a sua dádiva de sangue nas instalações do IPST.

"Façam a sua dádiva regular, essencial para garantir a estabilidade das reservas de sangue no nosso país", apelou o governante, dirigindo-se aos possíveis dadores. "A dádiva de sangue é um ato de altruísmo e generosidade que salva vidas", frisou.

O IPST lembra que quem esteve infetado com covid-19 pode deve "aguardar 14 dias após a resolução dos sintomas para se candidatarem novamente" a dar sangue.

Podem dar sangue pessoas com mais de 18 anos, mais de 50 quilos e saudáveis.

O IPST tem postos fixos de atendimento em Lisboa, Porto e Coimbra e os restantes locais a nível nacional para doação de sangue e respetivos horários podem ser consultados aqui.