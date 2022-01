Vacinar crianças para não ficarem isoladas deixou de ser argumento válido

Inês Schreck Hoje às 07:57 Facebook

Isolamento em caso de contacto com positivo na escola acaba para todos. Pediatras aplaudem, mas admitem que decisão aumenta dúvidas dos pais.

Um dos grandes argumentos para a vacinação contra a covid-19 das crianças dos 5 aos 11 anos - acabar com o isolamento de turmas quando há um caso positivo na escola - deixou de ser válido. A partir de segunda-feira, se as crianças contactarem com infetados na escola, não ficam isoladas em casa. Estejam ou não vacinadas. Para quem tem dúvidas sobre a vacinação infantil, cuja segunda fase decorre até domingo, a queda deste pressuposto pode causar ainda mais hesitação.

Os pediatras ouvidos pelo JN aplaudem a decisão da Direção-Geral da Saúde, mas admitem que poderá aumentar as dúvidas dos pais e conduzir a desistências. E há quem receie que a medida só tenha avançado por causa das eleições.