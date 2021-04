Vacinas administradas por idade decrescente na segunda fase

Ana Gaspar Hoje às 19:35 Facebook

A idade passa a ser um dos critérios para a segunda fase da vacinação, que deve arrancar na terceira semana de abril. Começam os mais velhos, a partir dos 79 anos. No entanto, deixa de ser determinante para vacinar as pessoas com doenças prévias.

Depois de vacinados os idosos com 80 anos ou mais, a segunda fase da vacinação terá como critério as pessoas com idades mais avançadas, mas também não ficarão de fora os doentes de outras patologias.

Em resposta ao JN, a Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta quinta-feira que a proposta da Comissão Técnica da Vacinação, enviada ao grupo de trabalho que coordena a vacinação, propôs "uma estratégia em dois braços, que correrá em paralelo".

Serão vacinados os utentes por idades, "utilizando o critério de faixa etária decrescente", e as "pessoas com pelo menos uma das patologias identificadas para a fase dois, sem limite de idade".

O grupo de doenças consideradas ainda está a ser definido, bem como a estratificação pela qual os mais velhos começarão a ser chamados para receberem a inoculação. Se é, por exemplo, com um intervalo de dois em dois ou de cinco em cinco anos.

A estratégia, prossegue a DGS, tem em conta "um expectável aumento das doses de vacinas disponíveis". Estão previstas nove milhões de doses para o terceiro trimestre, o que permite que seja ajustada "de forma a vacinar o maior número de pessoas no menor período de tempo".

Desta forma, prossegue esta entidade, "será possível garantir" a vacinação da "grande maioria das pessoas mais vulneráveis e em risco de internamento e morte por covid-19", contribuindo para a sustentabilidade do sistema de saúde na resposta à pandemia e também às restantes doenças.

Recorde-se que ontem, quarta-feira, o coordenador da "task force" da vacinação, Henrique Gouveia e Melo, defendeu, na Assembleia da República, que a idade é "o critério mais justo" a partir da segunda fase.

"Há uma correlação muito forte entre a maior parte das doenças e [a] idade. Fazendo a vacinação por faixas etárias decrescentes está a atacar-se também essas comorbilidades" disse aos deputados numa audição conjunta da comissão da Saúde e da comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia.

80 mil doses da vacina da Janssen

No fim de semana, durante a vacinação dos profissionais das escolas, o vice-almirante adiantou que ainda durante o mês de abril Portugal deverá receber 1,8 milhões de doses. E nos meses de maio e junho os restantes 7,2 milhões que perfazem os nove milhões aguardados no segundo trimestre.

As primeiras doses da vacina da Janssen (do grupo Johnson & Johnson), a quarta a ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, devem começar a chegar ao país na segunda metade de abril. O Ministério da Saúde revelou que durante este mês aguardam-se 80 mil vacinas deste fabricante.