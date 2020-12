Vacinas armazenadas em Coimbra com acesso por estrada, ferrovia e ar

Alexandra Figueira Hoje às 10:15 Facebook

Foram escolhidos dois locais no concelho do Centro a partir dos quais fármacos serão distribuídos. Forças de segurança montam plano de proteção.

A localização exata será mantida em segredo, por uma questão de segurança, mas será no concelho de Coimbra que serão instalados os pontos de armazenamento das vacinas contra a covid-19. Os dois locais foram escolhidos por terem acesso rápido a vias de comunicação por terra (ligação à autoestrada A1 e à linha de comboio do Norte) e ar (proximidade ao aeródromo municipal Bissaya Barreto) e por reunirem condições técnicas para guardar as vacinas.