Vacinas atualizadas no outono: o que fazer até lá?

Perante as novidades que estão para chegar e as dúvidas sobre a eficácia das atuais vacinas após tantas variantes, milhares de portugueses estarão a questionar se vale a pena tomar agora mais uma dose ou esperar por uma imunização mais eficaz na entrada do outono. Os especialistas ouvidos pelo JN divergem.

A Agência Europeia do Medicamento anunciou, na quinta-feira, que as vacinas contra a covid-19 adaptadas às novas variantes do vírus poderão ser aprovadas em setembro. Já as de segunda geração, que estão a ser desenvolvidas para bloquear a transmissão do SARS-CoV-2, "não estarão no mercado este ano".

