Vacinas da gripe estão a chegar às farmácias

A primeira tranche das cerca de 850 mil vacinas contra a gripe encomendadas pelas farmácias será entregue esta terça-feira. A venda e administração daqueles fármacos para prevenir a infeção pelo Influenza começa amanhã.

Quase um mês antes do que é habitual e cerca de um mês depois de ter arrancado a campanha de vacinação simultânea da covid e da gripe, a venda das vacinas contra a gripe nas farmácias deverá arrancar sem grande agitação.

"Este ano não se antecipa qualquer escassez de vacinas para o contingente privado", tem afirmado a presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino.

Ao que o JN apurou, há farmácias com algumas reservas, mas a procura está longe de anos anteriores. O que poderá estar relacionado com a antecipação da campanha e com o facto de estar a decorrer, desde o passado dia 7, a campanha de vacinação covid e gripe, cujo objetivo é imunizar três milhões de pessoas até ao final do ano.

De acordo com declarações de ontem do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, cerca de 300 mil pessoas já aproveitaram a administração simultânea das doses contra as duas infeções virais. Refira-se que as vacinas covid que estão a ser administradas já estão adaptadas à variante Ómicron.

Com receita médica ou gratuitas

As farmácias estão agora a receber a primeira tranche de cerca de 850 mil vacinas, sendo que há duas disponíveis (Influvac Tetra e Vaxigrip Tetra).

O utente que comprar a vacina da gripe com receita médica pagará 8,88 euros (37% de comparticipação), ou 6,77 euros, no caso do regime especial para pensionistas. A ambos os preços acresce o custo da administração cobrado pela farmácia.

Este ano, para além daquelas vacinas, as farmácias voltam a administrar gratuitamente vacinas do contingente do Serviço Nacional de Saúde a pessoas com menos de 64 anos e com as comorbilidades previamente definidas pela Direção-Geral da Saúde. Esta campanha, denominada SNS Local, inicia-se a 3 de outubro.