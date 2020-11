Vacinas da gripe "voam" das farmácias e reforços chegam a conta-gotas

Inês Schreck Hoje às 07:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Gaia e no Porto contingente do SNS já esgotou. 340 mil vacinados extra centro de saúde. Doses encomendadas pelos farmacêuticos só chegam na segunda quinzena deste mês.

Quinze dias depois de começar a segunda fase de vacinação contra a gripe, as farmácias continuam sem mãos a medir para satisfazer a procura de vacinas. Já imunizaram mais de 340 mil utentes, segundo fonte do setor - com vacinas próprias e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - mas os stocks estão nos limites.

A reposição das vacinas do SNS está a ser feita a conta-gotas e há concelhos, como o Porto e Gaia, onde o "plafond" de doses a administrar gratuitamente nas farmácias já esgotou. As vacinas para venda também tardam em chegar: o próximo reforço está previsto para a segunda quinzena de novembro.