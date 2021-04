Vacinas da Johnson & Johnson já chegaram a Portugal

JN Hoje às 18:33, atualizado às 18:35 Facebook

As vacinas da Johnson & Johnson contra a covid-19, de toma única, já estão em Portugal.

As primeiras 31.200 doses da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, chegaram esta quarta-feira, confirmou à TSF fonte do Infarmed, um dia depois de as autoridades de saúde dos Estados Unidos terem decidido suspender o fármaco, como medida de precaução, como resposta ao registo de seis reações adversas graves.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) disse hoje que os benefícios da vacina da Janssen superam o potencial risco dos efeitos secundários, mas remeteu uma decisão mais concreta para a próxima semana. O regulador europeu também anunciou hoje que, a pedido da Comissão Europeia, está a rever os dados sobre a vacina da AstraZeneca, voltando a reiterar que, mais uma vez, os prós superam os contras.