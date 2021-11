Vacinas para crianças contratadas antes de a DGS decidir

Inês Schreck e Joana Amorim Hoje às 07:30 Facebook

EMA deu luz verde à vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos. Decisão dos peritos deve ser conhecida para a semana. Primeiras 300 mil doses chegam a 20 de dezembro, anunciou António Costa.

A Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) só deverá pronunciar-se sobre a imunização contra a covid-19 das crianças dos 5 aos 11 anos na próxima semana, mas as vacinas para este grupo etário - com uma dosagem três vezes inferior face às dos maiores de 12 anos - já estão asseguradas com a farmacêutica Pfizer/BioNTech.

A primeira remessa, de 300 mil doses, chega a 20 de dezembro e a segunda, de 462 mil, em janeiro, anunciou o primeiro-ministro, depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter recomendado a vacinação dos 5-11 anos.