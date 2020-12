Vacinas para hospitais das Beiras já estão a caminho

Madalena Ferreira Hoje às 14:58 Facebook

Total de 835 doses confirmadas para a Guarda e Covilhã.

As primeiras vacinas para os hospitais das Beiras já saíram do armazém-sede em Coimbra e estão a caminho de Viseu, Guarda, Covilhã e Castelo Branco onde a vacinação arranca esta terça-feira.

No caso concreto da Beira Interior, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda recebe 605 doses, estando na primeira linha de vacinação os profissionais de saúde que trabalham nas duas alas covid e ainda na Unidade de Cuidados intensivos com 12 camas para onde vão os doentes a quem o vírus colocou em situação clínica mais crítica.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração João Pedro Barranca, a vacinação será ampliada a todo o Hospital já na próxima semana e o mesmo deverá acontecer no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira onde esta tarde chegam as primeiras 230 doses, sendo que o primeiro vacinado será o médico João Casteleiro que dirige a instituição de saúde. "Tenho de dar o exemplo", disse ao JN.

Desconhece-se no entanto se os médicos, enfermeiros e auxiliares dos centros de saúde na Guarda são abrangidos nesta primeira fase de tomas. No agrupamento de centros de saúde da Beira estão já reservadas 40 vacinas. Este domingo, a Covilhã registou dez novos casos de covid-19 e tem de momento 175 infetados. Fundão regista 41 casos ativos e Belmonte dez. Nos três concelhos 13 pessoas foram dadas como recuperadas.

No distrito da Guarda, os últimos números conhecidos dão conta de 903 casos ativos, sendo que o concelho da Guarda é o que mais se destaca com 342 infetados.