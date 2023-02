Vagas em creche têm de duplicar, alerta Unidade Técnica

O primeiro-ministro prometeu creches gratuitas. A medida está a ser cumprida de forma faseada mas para se alcançar a universalização vai ser preciso "duplicar" o atual número de vagas, alerta a unidade técnica de monitorização do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública (PlanAPP).

A gratuitidade das creches, alargada em janeiro a estabelecimentos privados, abrange todas as crianças nascidas após 1 de setembro de 2021. Numa nota divulgada esta semana, a PlanAPP (que visa apoiar a definição de políticas públicas) identifica "limitações na oferta de lugares" em instituições da rede social, solidária e privada "que restringem a universalização" da medida.

A cobertura da rede é "um desafio", lê-se. O documento refere dados do Instituto Nacional de Estatística e da Carta Social de 2020 para sublinhar que, nesse ano, nasceram 248 263 bebés em Portugal e existiam 118 280 vagas em creches - ou seja, menos de metade. Em 2011 a diferença era maior: existiam 100 mil lugares para 279 565 bebés. Ou seja, conclui a unidade técnica que está a monitorizar a aplicação da medida, apesar da tendência de convergência através da queda da natalidade e do aumento do número de lugares, "para uma cobertura potencialmente universal das creches, o número de vagas disponíveis precisaria de duplicar".