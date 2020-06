Vagas no Superior sobem entre 15% e 20% nos cursos com nota mínima de 17

Alexandra Figueira Hoje às 09:15 Facebook

Duplica o corte nos cursos com nota mais baixa no Porto e em Lisboa. Em todo o país, haverá mais estudantes nas áreas do conhecimento mais cobiçadas. Também Medicina vai crescer.

Os cursos com alunos de excelência (com nota mínima de entrada de 17 valores) vão ter um aumento de vagas superior ao do ano passado e as tecnologias de informação ou a ciência de dados também podem crescer. As vagas em Medicina sobem 15% mas, no Porto e em Lisboa, duplica o corte dos lugares disponíveis em cursos com notas de entrada mais baixas, pretende o ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor.