Vagas para enfermeiros subirem na carreira aquém das necessidades

Sindicatos alertam que o concurso impede a evolução na carreira de milhares de profissionais.

A distribuição de vagas para as categorias de enfermeiro especialista (1378) e de enfermeiro gestor (522) por região e hospital, publicada esta semana em Diário da República, está aquém das necessidades das instituições. Os sindicatos criticam o concurso que deixará de fora muitos enfermeiros que atualmente já exercem estas funções.

O despacho, que resulta do concurso aberto em novembro do ano passado, atribui 191 vagas para enfermeiro gestor em Lisboa e Vale do Tejo, 170 para o Norte, 93 para o Centro, 36 para o Alentejo e 25 para o Algarve. Para os especialistas, há 717 vagas em Lisboa e Vale do Tejo, 412 no Norte, 128 no Centro, 89 no Alentejo e 32 no Algarve.