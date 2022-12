Vai ao hospital de Matosinhos com dor no ouvido e descobre que tinha larvas carnívoras

Um homem que deu entrada nas urgências do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com um quadro de "dor, comichão e uma hemorragia na orelha esquerda" tinha, afinal, o canal auditivo infestado por larvas carnívoras, da ordem diptera. O caso, apelidado de miíase auricular, encontra-se descrito num artigo publicado no "New England Journal of Medicine".

Segundo o artigo que foi publicado no mês passado, assinado pelos médicos Catarina Rato e Gustavo Lopes, o homem "de uma comunidade rural" e com 64 anos tinha, há cinco dias, um quadro de "dor, comichão e uma hemorragia na orelha esquerda" quando foi às urgências. Os médicos chegaram a suspeitar que se pudesse tratar de uma otite, mas o diagnóstico acabou por se revelar ligeiramente diferente.

Depois de realizados exames, os médicos descobriram várias larvas no ouvido do paciente. Para remover os vermes, os profissionais de saúde recorreram a um aspirador e a fórceps. Depois de extraídos do canal auditivo, que teve de ser irrigado "para expelir quaisquer organismos remanescentes", os médicos identificaram, em exames adicionais, que parte do tímpano do homem tinha sido perfurado pelos insetos.

"O paciente foi tratado com antibacteriano tópico e sistémico para prevenir infeção secundária e foi encaminhado ao serviço de otorrinolaringologia para possível timpanoplastia. Sete dias depois, os sintomas desapareceram", conclui o artigo.