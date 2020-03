Está em casa com os miúdos e não sabe como agir? Estas dicas são para si

JN Hoje às 13:18, atualizado às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Se está a cumprir as recomendações das autoridades de saúde face à ameaça de propagação da Covid-19 e tem andado mais por casa com os filhos, pode deparar-se com algumas dificuldades sobre a forma como deve agir. O JN dá-lhe algumas recomendações.

Aulas

Manter exercícios

Os alunos devem manter o contacto com o diretor de turma e fazer tarefas escolares. "As escolas estarão fechadas fisicamente, mas as atividades não podem parar, até porque vai haver avaliações no final", refere o psiquiatra Daniel Sampaio, que aconselha a aproveitar o tempo para fazer fichas, exercícios e a estudar enquanto estiverem em casa.

Casa

Manter rotinas e improvisar atividades

É importante manter rotinas, principalmente as horas de sono e das refeições, e criar novas, nomeadamente atividades em família para as quais habitualmente não há tempo. Para Francisco Miranda Rodrigues, esta é uma oportunidade para "jogos, desenhos, trabalhos manuais, entre pais e filhos e entre irmãos".

Relações

Dar atenção

A atenção que se dá às crianças é "muito importante", segundo Francisco Miranda Rodrigues. "As crianças, mais do que todos, precisam de atenção das figuras às quais estão emocionalmente vinculadas, e precisam de ainda mais atenção nestes momentos. É importante que os pais aceitem e deem espaço para isso". Além disso, diz, os pais "têm de dar o exemplo e também cuidar de si".

Informação

Explicar mas limitar

A Ordem dos Psicólogos aconselha a limitar a exposição das crianças às notícias, a fazer um filtro. Embora defenda que é importante manter as crianças informadas, é preciso que os pais adequem a informação a que os filhos têm acesso e adaptem a linguagem. "Isto permite ter algum controlo sobre a situação."