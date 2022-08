Vai haver mais 15 balcões temporários para pedidos de nacionalidade

O Instituto dos Registos e Notariado (IRN) vai abrir temporariamente mais 15 postos de atendimento em Lisboa e no Porto. Estes, nos quais se incluem 10 postos de atendimento rápido, visam responder ao "aumento generalizado da afluência" aos balcões nas últimas semanas, devido a pedidos de nacionalidade. Estarão em funcionamento até dia 31 de agosto.

"O IRN reforça a capacidade de receção de pedidos de nacionalidade na Conservatória dos Registos Centrais, na Conservatória do Registo Civil de Lisboa e no Arquivo Central do Porto, disponibilizando, ao todo, mais 15 postos de atendimento, incluindo 10 postos de atendimento rápido", afirma o IRN num comunicado divulgado este sábado.

Assim, entre segunda-feira e dia 31, haverá 13 postos de atendimento na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa. Todos terão horário alargado, sendo que dez funcionarão entre as 8 horas e as 18 horas e os restantes três "serão postos de atendimento rápido, a funcionar entre as 8 horas e as 20 horas", revela o comunicado.

"Na Conservatória do Registo Civil de Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, no horário das 9h às 16h, estarão disponíveis quatro postos de atendimento, dos quais três serão postos de atendimento rápido. No Arquivo Central do Porto, também no horário das 9h às 16h, estarão disponíveis 3 postos de atendimento rápido", lê-se.

O IRN refere que, na última semana, houve "um aumento generalizado da afluência aos balcões" para entrega de pedidos de nacionalidade, o que causou "constrangimentos na capacidade dos serviços e no tempo de espera para o atendimento".

"Para responder a esse incremento e assegurar o atendimento diário de mais utentes, o Instituto vai ajustar temporariamente os procedimentos internos de receção dos requerimentos apresentados presencialmente", refere o comunicado.

Os postos de atendimento rápido são sobretudo destinados aos advogados que tratam dos processos de nacionalidade. O atendimento nestes balcões "está sujeito à disponibilidade de senhas que forem emitidas durante o dia em cada local, sendo que os atendimentos já agendados não serão afetados por estas alterações".

O IRN lembra que, apesar deste reforço temporário, o serviço via postal continua ativo. Depois de dia 31, o Instituto reavaliará a necessidade de incremento da capacidade dos serviços.