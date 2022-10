Vale de 50 euros por filho pode ser pago pela Segurança Social

As famílias com bebés nascidos ao longo deste ano e que, por isso, não constam na declaração de IRS de 2021 como dependentes vão receber o apoio extraordinário de 50 euros através da Segurança Social (SS). No entanto, para que o pagamento seja processado, é necessário que a criança esteja "registada no agregado familiar da Segurança Social". A informação foi confirmada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, após o JN ter recebido dúvidas sobre a abrangência do apoio por parte de famílias com filhos nascidos este ano.

Com um filho de sete meses, Iolanda Veríssimo é um dos casos. "A minha primeira abordagem foi ir ao portal das Finanças ver se estava tudo certo com o valor a receber, mas tinha apenas a indicação do pagamento individual de 125 euros e não constava a informação sobre o meu filho", contou.

Iolanda Veríssimo decidiu, então, contactar as Finanças através da linha telefónica. "Deram-me a entender que não iria receber o apoio. Tentei saber mais e, só após duas tentativas na Segurança Social, percebi que se eu tivesse o agregado familiar atualizado no portal da Segurança Social Direta, o apoio do meu filho ia ser atribuído pela Segurança Social", relatou Iolanda, lamentando a falta de informação sobre o tema.