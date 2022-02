Vale de eficiência chegou a mais de quatro mil famílias

Marisa Silva Hoje às 18:08 Facebook

Mais de quatro mil famílias receberam o "Vale Eficiência" do Fundo Ambiental para financiar obras de melhoria energética nas suas casas. Há, ainda, mais de sete mil pedidos em análise. No entanto, os números estão aquém das expectativas traçadas pelo Governo em agosto: distribuir 20 mil vales até final do ano passado.

Para divulgar o apoio, será lançada uma campanha, já que o programa continuará aberto e a receber candidaturas até que seja emitida a totalidade dos 20 mil vouchers.

Segundo o Ministério do Ambiente, vão ser desenvolvidas sessões de esclarecimento destinadas a fornecedores e junto das associações nacionais de Freguesias e de Municípios, "com o objetivo de dotar" as autarquias "do conhecimento necessário para esclarecer os potenciais beneficiários". Prevista para junho, está ainda uma "Tour Vale Eficiência" com sessões presenciais em várias cidades do país. Com uma dotação total prevista de 162 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, o programa Vale Eficiência iniciou-se em agosto do ano passado. O objetivo é chegar a 100 mil famílias até 2025.

De acordo com os dados em tempo real pelo Fundo Ambiental até ao início da tarde desta sexta-feira, quase 12 500 famílias já se tinham candidatado ao apoio. Foram emitidos 4061 vales. Há ainda 4367 candidaturas elegíveis, num valor superior a seis milhões de euros, e 7019 processos em análise.

O apoio destina-se a famílias carenciadas, que pagam a tarifa social de eletricidade e têm habitação própria permanente. Os beneficiários têm de selecionar um entre os 516 fornecedores inscritos na listagem disponível no site do Fundo Ambiental e utilizar o vale para pagar as obras de eficiência energética feitas na habitação.

O voucher, no valor de 1300 euros mais IVA, tem a validade de um ano após a data de emissão. Pode ser gasto na substituição de janelas de classe energética A ou superior, na aplicação ou substituição de isolamento térmico, na troca de portas ou na instalação de sistemas de arrefecimento.