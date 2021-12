Van Dunem substitui Cabrita e acumula pastas da Justiça e Administração Interna

JN Hoje às 21:41 Facebook

A ministra Francisca Van Dunem vai substituir Eduardo Cabrita e acumular as pastas da Justiça e da Administração Interna.

"O Presidente da República aceitou hoje as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração do Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna, bem como da sua substituição pela Dra. Francisca Van Dunem, que acumulará com as funções de Ministra da Justiça", pode ler-se numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota a tomada de posse vai acontecer numa cerimónia restrita no sábado 4 de dezembro, pelas 15 horas, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou, esta sexta-feira, numa declaração sem direito a perguntas, a sua demissão. A saída deu-se no mesmo dia em que foi divulgado que o seu motorista foi acusado de homicídio por negligência na sequência do atropelamento e morte de um trabalhador que procedia ao atravessamento da A6.

Numa declaração aos jornalistas, o ministro disse que "mais do que ninguém" lamenta "essa trágica perda irreparável" e recusou que o Governo, o primeiro-ministro, António Costa, e o PS sejam penalizados pelo "aproveitamento político absolutamente intolerável" com o caso.