"Vão-lhe dizer que é louco": Filipa Roseta desafia PSD a acabar com a pobreza

A vereadora com o pelouro da Habitação em Lisboa desafiou este sábado o líder eleito do PSD para que "a grande bandeira do PSD seja erradicar a pobreza. Temos que ter esta ambição", defendeu Filipa Roseta, na intervenção que fez no congresso do Porto, onde lembrou o papel de Cavaco Silva no programa de erradicação das barracas.

"Em 1993, o professor Cavaco Silva fez um decreto para acabar com as barracas e construiu quase 40 mil habitações", lembrou a vereadora, desafiando Luís Montenegro a assumir a mesma bandeira com a erradicação da pobreza.

"Vão-lhe dizer que é louco", disse, mas defendeu que essa tem de ser uma bandeira do PSD. "Não pode haver nem mais uma pessoa a viver em pobreza", defendeu Filipa Roseta, pedindo ao líder eleito que assuma esta bandeira.

"A maior ameaça política hoje na nossa sociedade é a pobreza: a pobreza das crianças, dos idosos, e dos que trabalham e não conseguem pôr comida na mesa", disse Filipa Roseta.

A vereadora da Habitação em Lisboa falou no "exército de mulheres" que está nas ruas a trabalhar pela pobreza, citando as professoras e as assistentes sociais "que não desistem de ninguém".

"Estão longe destes grandes discursos mas são a nossa linha da frente", disse, desafiando o PSD a conquistar outro exército: os funcionários públicos.

PUB

"Temos que ter um segundo exército: os funcionários públicos", disse, desafiando o PSD a "declarar guerra à burocracia" que terá um contributo essencial para o crescimento de que o país tanto necessita.