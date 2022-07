Variações nas notas "refletem" efeito cumulativo da pandemia

As escolas não registaram média negativa em nenhum dos dez exames com mais alunos inscritos. Ainda assim as classificações desceram em oito disciplinas e só Português e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) - única média negativa em 2020 - subiram. No ano passado, recorde-se, o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) reduziu o número de perguntas opcionais e aumentou as obrigatórias.

"As perguntas de opção dão maior liberdade de escolha e reduzir essas questões tem efeito nas médias", começa por admitir a presidente da Associação de Professores de Matemática (APM). No entanto, frisa Lurdes Figueiral, apesar de muitos fatores influenciarem variações nas classificações, a pandemia é o fator mais importante e que mais tem afetado alunos, professores e famílias".

"Era expectável até uma descida substancial devido ao efeito cumulativo das perturbações causadas pela pandemia", defende Lurdes Figueiral, insistindo que a disciplina "exige muita concentração, treino e que os alunos estejam bem".