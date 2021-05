Variante de Manaus em Portugal passa de 0,4% em março para 4,3% em abril

O mais recente relatório da DGS e do INSA com a monitorização das linhas vermelhas para a covid-19 dá conta de que a prevalência estimada da variante de Manaus (Brasil) no país aumentou de 0,4%, em março, para 4,3%, em abril.

Sem surpresas, a variante associada ao Reino Unido continua a ser a mais presente em território português, com uma prevalência de 91,2%.

Além disso, até 5 de maio foram confirmados 101 casos da variante de Manaus (Brasil), mais 16 desde o último relatório. A prevalência estimada desta variante aumentou de 0,4% (em março) para 4,3% (em abril).

Numa tendência inversa, a presença da variante da África do Sul diminuiu de 2,5% para 1,3%, no mês passado, com 77 casos identificados.

De referir ainda que, até ao momento, foram confirmados sete casos da variante indiana.

Maior incidência entre os 20 e os 30 anos

O documento, enviado esta sexta-feira às redações, indica ainda o número de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 57, "com tendência ligeiramente decrescente a nível nacional".

O grupo etário com maior incidência foi o dos 20-30 anos (87 casos por 100 mil habitantes), sendo que a faixa etária com mais de 80 contabilizou 23 casos por 100 mil habitantes, "o que reflete um risco de infeção muito inferior ao risco para a população em geral".

O valor do Rt também ficou abaixo de 1 a nível nacional (0,92) e nas várias regiões de saúde do continente. Em território continental, o mais elevado foi no Norte e Centro (0,95) e o mais baixo no Alentejo (0,81).

Em Unidades de Cuidados Intensivos há "uma tendência ligeiramente decrescente", tendo-se registado, a 5 de maio de 2021, 77 doentes internados em UCI, muito abaixo do valor crítico definido (245).

De frisar ainda que a proporção de testes positivos para o SARS-CoV-2 foi de 1,0%, valor que também se mantém abaixo do objetivo definido de 4%.