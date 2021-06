Variante Delta em "rápida expansão" e número de casos vai manter subida

Alfredo Maia Hoje às 21:55 Facebook

A variante Delta, associada à Índia, do coronavírus responsável pela covid-19, já é dominante em Portugal continental nos novos casos, sobrepondo-se à variante Alpha (Reino Unido), que dominou em maio.

Segundo relatório "Linhas vermelhas", da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), as estimativas por sequenciação genómica entre 2 e 15 de junho apontavam uma frequência de 51,2% para a variante Delta e 44,2% para a Alpha.

"No entanto, de 14 a 20 de junho, a estimativa da proporção de casos SARS-CoV-2 da variante Delta para Portugal continental pelo método da deteção do gene "S" já representava 74% do total de casos" (964 analisados), "o que sinaliza a rápida expansão da variante Delta à semelhança do que aconteceu no Reino Unido", acrescenta.

O número de novos casos de infeção por covid acumulado nos últimos 14 dias foi de 142 por 100 mil habitantes e deve manter o crescimento, podendo ultrapassar o limitar dos 240 - já transposto em Lisboa e Vale do Tejo, dentro de 15 a 30 dias a nível nacional, e em menos de 15 dias no Algarve, indica, por outro lado, o relatório.

O fator de transmissibilidade (Rt) é de 1,14 a nível nacional e em todas as regiões de saúde, mantendo uma tendência de crescimento, que é mais acentuada em Lisboa e Vale do Tejo (1,17) e no Algarve (1,34).

A DGS e o INSA indicam que o número diário de internados com covid-19 em unidades de cuidados intensivos (UCI) mantém a tendência crescente, correspondendo a 43% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas, contra 36% na semana passada.

A situação mais crítica é a de Lisboa e Vale do Tejo, onde representam 67% do total de internados em UCI e correspondem a 86% do limite regional de 83 camas em cuidados intensivos definido no relatório "Linhas vermelhas".

Todos os grupos etários apresentam uma tendência crescente de incidência, mas a faixa com maior incidência cumulativa a 14 dias foi a dos 20 aos 29 anos (297 casos por 100 mil habitantes), enquanto a dos idosos com mais de 80 registou apenas 32.

A nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 2,3%, um valor idêntico ao da semana passada e que se mantém abaixo do limiar definido de 4%.

Já foram confirmados laboratorialmente 113 casos da variante Beta (África do Sul) e 156 da variante Gamma (Manaus, Brasil).