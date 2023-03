Várias dezenas de pessoas desfilaram em Lisboa a exigir igualdade salarial

JN/Agências Hoje às 16:27 Facebook

Largas dezenas de trabalhadoras e trabalhadores manifestam-se, esta quarta-feira, em Lisboa, numa ação promovida pela CGTP, exigindo igualdade salarial, no Dia Internacional da Mulher.

Os manifestantes concentraram-se junto à Maternidade Alfredo da Costa, na Avenida 5 de Outubro, cerca das 15 horas e rumam ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Praça de Londres, entoando palavras de ordem como "igualdade salarial é urgente em Portugal".

Entre os manifestantes, a maioria mulheres, que desfilam com cravos vermelhos na mão, estão trabalhadoras de vários setores de atividade, entre os quais hotelaria, comércio e escritórios e das IPSS.

"A igualdade tem de ser realidade" entoam os manifestantes, que se cruzaram com uma outra manifestação, convocadas pela federação sindical dos médicos da CGTP em frente ao Ministério da Saúde, na Avenida João Crisóstomo, gritando juntos "A saúde é um direito, sem ela nada feito".

A manifestação pela igualdade que ocorre no Dia Internacional da Mulher, insere-se na semana da igualdade promovida pela CGTP, que arrancou no dia 6 e termina no dia 10, com várias iniciativas no país, entre concentrações, greves e desfiles.

A semana da igualdade, que é promovida pela intersindical há dez anos, tem como lema "salários a aumentar para a vida mudar e a igualdade avançar".

O programa da semana da igualdade abrange "mais de um milhar de empresas, escolas e outras instituições" e conta com a participação de trabalhadoras e com os seus testemunhos acerca das "desigualdades, discriminações e retrocessos que se vivem nos locais de trabalho", segundo a intersindical.