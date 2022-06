Várias empresas interessadas em testar semana de trabalho a quatro dias

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou, esta sexta-feira, que há várias empresas interessadas em participar no estudo com vista à implementação da semana de 4 dias de trabalho. Ana Mendes Godinho escusou-se, no entanto, a adiantar quantas e quais empresas manifestaram essa vontade em participar no projeto-piloto.

"Na sequência de se ter falado neste estudo várias empresas vieram manifestar a sua vontade em participar em projetos piloto", disse, salientando que o primeiro passo a dar é a realização do estudo sobre a jornada semanal com menos um dia de trabalho. Depois do estudo, serão definidos "os requisitos os parâmetros para depois se poder avançar para os projetos piloto".

"Vamos aguardar pelo estudo. Queremos que os parâmetros e requisitos definam logo tipologias de empresas onde as várias soluções possam ser testadas, também setores de atividade, para termos maior representatividade", explicou.

Questionada por diversas vezes, a governante escusou-se a revelar quantas e quais as empresas que querem testar a semana de trabalho a quatro dias, alegando "razões de confidencialidade". Salientou ainda que o Governo está focado na agenda do trabalho digno, sendo esta apenas uma das várias medidas previstas neste programa.

As declarações de Ana Mendes Godinho foram feitas em Viseu no final da assinatura de 39 contratos com instituições sociais do distrito no âmbito do programa Pares, que vai financiar obras em 73 respostas sociais da região. No total serão investidos 37 milhões de euros, com um apoio estatal de 21 milhões de euros.