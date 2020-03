Vários portugueses em Cabo Verde ainda não conseguiram regressar

Sofia Cristino Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de portugueses a viver na Praia, em Cabo Verde, estão a sentir muitas dificuldades em voltar para Portugal. Queixam-se da falta de informação da Embaixada de Portugal em Cabo Verde e da TAP, e do preço dos bilhetes.

"Paguei 833 euros, quando o mesmo voo em maio custa 150 euros. As pessoas pagam o que for preciso, mas isto é fazer lucro com o nosso desespero. Anunciou-se um suposto voo de repatriamento humanitário, mas é um voo de especulação", critica um dos portugueses em Cabo Verde, que não quis ser identificado.

Na terça-feira, dois aviões da TAP trouxeram das ilhas cabo-verdianas do Sal e de Santiago (Praia) portugueses que já tinham bilhete na transportadora aérea, mas muitos ficaram em terra e sem informações dos próximos voos. Uns dias antes, a 21 de março, o Ministério dos Negócios Estrangeiros autorizou voos da TAP para permitir o regresso dos portugueses retidos em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Quem esteve no aeroporto na terça-feira diz, porém, que os voos não permitiram o regresso da maioria dos portugueses, principalmente por causa dos preços praticados. "Os voos permitiram o regresso de cidadãos de onde quer que fossem, desde que tivessem bilhete da TAP ou disponibilidade para pagarem 1200 euros. Vi alemães e austríacos a embarcarem. Acho que houve falta de transparência nas informações que nos deram", conta um dos portugueses que continua retido.

Após a autorização dos voos, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde publicou, no passado dia 21, na rede social Facebook, uma nota informativa na qual pedia a todos os passageiros com voos cancelados que preenchessem um formulário eletrónico disponibilizado pela TAP para os voos e aguardassem contactos. "Não só não me ligaram, como quando me dirigi ao aeroporto disseram que não fazia parte dessa lista, quando eu preenchi o formulário", explica a mesma fonte.

Balcão da TAP fechado durante um dia inteiro

Na terça-feira, quando partiu um voo para Portugal, dirigiu-se ao aeroporto para obter mais informações, mas o balcão da TAP estava fechado. Só abriu por volta das 00.30 horas, quando os passageiros ficaram a saber que ficariam em terra porque seria dada prioridade a quem já tinha bilhete. "É justo ter sido dada essa prioridade, mas podiam ter-nos comunicado. Assim fiquei em terra e saí do aeroporto seis horas depois de lá ter entrado para obter informações", conta.

TAP garante que está a fazer "grande esforço"

A TAP, ao JN, explicou que não está a fazer voos de repatriamento, mas a voar para países para onde estava proibida de voar. "Com a colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros conseguimos desbloquear estas proibições e fazermos estes voos especiais", esclarece. "São voos em condições extremamente difíceis, em que o voo que parte de Lisboa vai vazio e tem custos muito altos. Estamos a fazer um grande esforço para viabilizar a operação", garantiu. Os aviões partem de Lisboa vazios, o que também explica os preços mais elevados, justifica ainda a TAP.

A companhia aérea reconhece ainda que tem tido dificuldade em responder a todas as solicitações devido a "um elevado número de chamadas" e "lamenta a inconveniência que esta situação possa causar aos clientes". "A TAP está a fazer tudo o que pode, há pessoas que não têm dormido para que tudo isto aconteça", sublinhou.

A companhia aérea diz ainda que pediu autorização ao Governo de Angola e de Cabo Verde para realizar mais dois voos extra, "que têm como objetivo continuar a trazer de volta a casa e às suas famílias mais de 400 portugueses, bem como transportar carga médica e humanitária". Um deles será feito esta sexta-feira de madrugada.

O JN enviou ainda questões ao gabinete de comunicação do Secretário das Comunidades Portuguesas, para obter mais esclarecimentos, mas ainda não obteve respostas.