VCI controlada 24 horas por dia até segunda-feira

A PSP tem montado um dispositivo permanente na VCI que, durante 24 horas por dia e até à meia-noite de segunda-feira, vai fiscalizar todos os veículos que nela circulem.

A operação começou às zero horas desta quinta-feira e a PSP montou dois dispositivos permanentes na VCI, ambos no sentido Porto-Gaia, um antes da saída para o Campo Alegre e o outro logo a seguir ao Estádio do Dragão.

O objetivo, impedir a transição entre concelhos, também vai obrigar a controlos móveis nas saídas da VCI para a A3 e para a A28.

Só poderão entrar noutro concelho que não seja o de residência os condutores que comprovem estar a trabalhar, por motivos de saúde ou para assistência a pessoas doentes.

Medidas drásticas, para impedir as tradicionais deslocações em período de Páscoa, mas consideradas essenciais no combate ao Covid-19.