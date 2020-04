Veículos de emergência e de profissionais de saúde com prioridade na C. Santos

R.P. Hoje às 16:39 Facebook

Respondendo à mobilização do tecido empresarial português, a Sociedade Comercial C. Santos mantém as oficinas abertas para garantir a mobilidade das viaturas de emergência e dos profissionais de saúde.

A C. Santos dá preferência no serviço de oficina e na assistência móvel 24 horas por dia a ambulâncias, viaturas de autoridades e de transporte de bens de primeira necessidade.

Para os profissionais de saúde que tenham uma viatura Mercedes-Benz ou Smart a precisar de assistência ou manutenção, a empresa desloca-se ao local de trabalho (na zona do grande Porto) para recolher e entregar a viatura. Um serviço sem custos adicionais, que está disponível todos os dias úteis das 8.30 às 18 horas.

Estes serviços de oficina podem ser efetuados online, através do website da Soc. Com. C. Santos ou pelo contacto 800 222 115.

Também existe o serviço Drop&Go, permitindo a pré-marcação online. Os clientes dirigem-se à C. Santos), preenchem os dados da viatura e deixam a chave, sem terem contacto direto com os funcionários. Quando o serviço estiver terminado, o cliente é contactado para recolher a viatura.

Em todo o processo para entrega e recolha da viatura são adotados procedimentos de higienização, como desinfeção das viaturas com produtos antivíricos, proteção dos funcionários através de máscaras, luvas e também dispensadores de desinfetantes em todos os locais frequentados por clientes e funcionários.

Para evitar aglomerados e todos estarem em segurança, a Soc. Com. C. Santos adotou, em todas as funções em que isso foi possíveis, o método de teletrabalho nas áreas das oficinas e dividiu as equipas em dois grupos: IN Customer Services (funcionários disponíveis na empresa) e AT Home (disponíveis em casa).