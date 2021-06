Velocidade do contágio atira o país todo para o vermelho

Joana Amorim Hoje às 08:18 Facebook

Incidência nacional está próxima dos 120 casos por 100 mil e Lisboa e Vale do Tejo deverá passar os 240 nos próximos dias. Rastreios sob pressão.

Com a quarta vaga dentro de portas, alavancada por Lisboa e Vale do Tejo (LVT), a incidência está a acelerar a subida, com os novos casos a duplicarem a cada 15 dias. Na sexta-feira, Portugal estava já no limite dos 120 casos a 14 dias por 100 mil habitantes.

Conjugado com um índice de transmissão (R) de 1,15, dentro de dias - ou horas, mesmo - todo o país vai entrar na zona vermelha da matriz de risco. Que, segundo os peritos, no relatório que entregaram em março ao Governo, aponta para o aproximar de uma situação epidémica não controlada, requerendo medidas (ver infografia).