Velocidade do regresso às aulas divide Governo

Matrizes de reabertura pedidas por António Costa aos peritos dão respaldo para avançar já com creches e pré-escola.

Os planos apresentados pelos peritos no Infarmed deram ao Governo margem de manobra para iniciar a reabertura do país, retomando o ensino presencial das creches e do pré-escolar e vendas ao postigo. Agora, a decisão será política e, dentro do Executivo, ainda nenhuma está tomada. Até porque se mantêm duas visões em confronto: há quem retenha a mira na Páscoa e quem queira iniciar mais cedo uma reabertura controlada das escolas que, aliás, o Governo já começou a preparar.

António Costa tem pouco tempo para sedimentar ideias, já que amanhã se reúne com o presidente da República e com os parceiros sociais. Ainda vai auscultar os partidos e simplificar as matrizes propostas pelos peritos, antes de anunciar o plano de reabertura, na quinta-feira. Para isso, dispõe agora de "uma base científica mais sólida", disse o primeiro-ministro, após a reunião no Infarmed. Em cima da mesa, sabe o JN, estão várias opções, sendo que a reabertura da escola para crianças mais pequenas teve o respaldo dos planos apresentados esta segunda-feira.