Vêm aí mais greves dos professores a partir do dia 27

Nove organizações sindicais, que incluem a Fenprof, a FNE e a APSL, vão convocar novas greves de professores a partir do dia 27 deste mês. A plataforma União pela Profissão entregará pré-avisos de paralisação ao último tempo diário de cada docente, às horas extraordinárias, ao serviço imposto fora do horário de trabalho e à componente não letiva em cada estabelecimento de ensino.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, em conferência de Imprensa, pelas nove organizações sindicais, que deram conta, ainda, do regresso das greves por distrito, a começar no Porto, entre 17 de abril e 12 de maio. No dia 6 de junho, realizar-se-á uma paralisação e manifestação nacional. Os professores avançarão, também, com uma greve às avaliações finais.

Entretanto, entrará uma ação judicial no Tribunal da Relação de Lisboa contra os serviços mínimos, impostos à greves de 2 e 3 de março. A plataforma sindical apresentará, também, uma queixa à Comissão Europeia devido à limitação do direito à greve e solicitará reuniões às direções dos partidos.

O Ministério da Educação receberá hoje uma proposta para a recuperação do tempo de serviço dos professores. O documento prevê que essa recuperação se inicie em 2024 e fique concluída até ao final da legislatura.