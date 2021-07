Vem aí o calor: temperaturas sobem no fim de semana

Rita Neves Costa Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O calor vai atingir Portugal Continental a partir desta sexta-feira e as temperaturas deverão chegar aos 40 graus no Alentejo.

A meteorologia não está a ser a melhor amiga de quem marcou férias para o início de julho e quer aproveitar os raios de sol, mas a sorte pode estar prestes a mudar. Se, no início desta semana, vai cair chuva fraca sobretudo na região Norte, o cenário muda a partir de sexta-feira, com o calor e o céu limpo a voltar a Portugal Continental.

"Há uma corrente do Sudoeste que vem inicialmente do norte de África, faz o percurso pelo mar, depois chega ao território e vai aquecer o Algarve, o Alentejo e algumas zonas litorais do Centro", afirma Nuno Lopes, responsável pela Divisão de Previsão Meteorológica e Vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Embora a temperatura aumente na generalidade do país, no Norte, por exemplo, o Porto vai ficar-se pelos 25 graus de máxima durante o fim de semana, algo usual para a época do verão. "Começa com nebulosidade de manhã e depois levanta uma brisa ao final da manhã", diz o meteorologista. Ainda assim, uma diferença significativa face aos 20 graus de temperatura máxima apontados para esta terça e quarta-feira na cidade.

Interior a ferver

O calor vai sentir-se a sul do Sistema Montejunto-Estrela, a cordilheira que atravessa Portugal Continental, no Centro, o que explica que o aumento das temperaturas seja mais evidente no Alentejo e Algarve e mais residual no Norte.

No interior alentejano, a temperatura máxima pode mesmo chegar aos 40 graus, de acordo com as previsões do IPMA. É o caso de Évora no sábado e no domingo. Para quem tem férias marcadas para o Algarve, Nuno Lopes deixa um aviso: "Quem viajar este fim de semana e tiver de atravessar o Alentejo, vai sentir muito calor".