Venda de veículos já aumentou 36% este ano

As vendas no mercado automóvel em Portugal cresceram 36,2% nos dois primeiros meses de 2023, relativamente ao mesmo período de 2022, com 35 973 veículos colocados em circulação entre janeiro e fevereiro deste ano. Mas são menos 13% em relação a 2019, último ano antes da pandemia, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Quase metade dos novos ligeiros de passageiros matriculados este ano são movidos a energias alternativas e 15,8% são elétricos.

Em fevereiro deste ano, foram matriculados em Portugal pelos representantes legais de marcas 18 518 veículos, mais 30,4% face ao mesmo mês do ano passado, mas menos 16,1% em relação a 2019.

A ACAP começa por destacar, num comunicado enviado ao JN, a comparação com os dados de 2019, ainda antes da crise pandémica, referindo que, de janeiro a fevereiro de 2023, foram colocados em circulação 35 973 novos veículos, o que representou uma queda global do mercado automóvel de 13% relativamente a igual período de 2019. Ou seja, os dados estatísticos da ACAP mostram que a recuperação no setor ainda não permitiu regressar aos níveis de vendas anteriores à pandemia da covid-19.

Mas a comparação com os dois primeiros meses de 2022 revela um crescimento de 36,2%. Para este aumento contribuiu sobretudo a subida dos ligeiros de passageiros, com uma variação de 43%. Nesta categoria, foram matriculados no mês passado mais de 16 mil automóveis, que correspondem a mais 38,4% do que em fevereiro de 2022 e a menos 15% do que em 2019.

De janeiro a fevereiro de 2023, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 30 719 unidades, o que se traduziu no já referido acréscimo de 43% face a 2022, mas numa quebra de 11,5% face ao período homólogo de 2019.